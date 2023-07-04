Tarantino, Kill Bill hayranlarının umutlarını yıktı

Yönetmen Quentin Tarantino, ‘Kill Bill 3’ filmi üzerinde çalıştığına dair söylentileri yalanlayarak, filmin hayranlarının umutlarına son verdi.

Dövüş sanatları filmi Kill Bill 2003’te vizyona girmişti. Ardından 2004’te Kill Bill 2 sinemalarda yer almıştı.

Pek çok Tarantino hayranı, yönetmenin Kill Bill evrenini yeniden ziyaret edeceğini ve olası devam filminde Uma Thurman’ın kızı Maya Hawke’a rol vereceğini umuyordu. Ama yönetmen, film yapımcısı DeMorgen’le röportajında filmin üçüncü bölümünün çekilmeyeceğini söyledi.

Tarantino, 10’uncu ve son filminin kesinleştiğini de ekledi: “Böyle bir şey düşünmüyorum. Son filmim bir film eleştirmeni hakkında, erkek bir eleştirmen. Ve 70’lerde oynuyor.”

Kill Bill 3’le ilgili söylentiler yıllar öncesine dayanıyor. 2019’da Tarantino, Andy Cohen’e verdiği röportajda “Gerçekten ilginç olabilecek bir fikrim var” diyerek Uma Thurman’la muhtemelen başka bir devam filmi yapmak ve ilk iki filmde yer almayan fikirleri kullanmak istediğinden bahsetmişti.

Bunun ardından pek çok kişi, yönetmenin Kill Bill serisini tekrar ziyaret edeceğini ve potansiyel devam filminde Thurman’ın kızı Maya Hawke’ın oynayacağını ummuştu.

Kill Bill 3’ün yönetmenin son filmi olacağı öngörülüyordu ama Tarantino’nun son filminin ünlü film eleştirmeni Pauline Kael’in kariyerinden esinlenen ‘The Movie Critic’ olacağı doğrulandı.