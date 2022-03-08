Taranamayan saç sendromu tanısı konulan bebeğe Instagram’da büyük ilgi

ABD’nin Georgia eyaletinde yaşayan 1,5 yaşındaki Locklan Samples, ‘taranamayan saçları’nın neden olduğu sevimli görüntüsü sayesinde Instagram’da büyük ilgi görüyor.

Fotoğraf: Katelyn Samples

Geçen yaz Roswell kentinde yaşayan Katelyn Samples, o zaman 10 aylık olan küçük oğlu Locklan Samples’ın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşınca biri, “Taranamayan saç sendromu tanısı mı konuldu” diye sordu. O güne kadar oğlunun saçlarıyla ilgili bir doktora başvurma gereği duymayan Samples mesajı görünce araştırdı ve doktora gittiler.

Minik Locklan’a kısa adı ‘UHS’ olan taranamayan saç sendromu tanısı konuldu.

Nadir bir genetik durumun sonucu sendromun genel olarak üç ila 12 yaşta ve çoğunlukla açık sarı renkli, kuru saçlara sahip çocuklarda görüldüğünü söyleyen doktor, kesin tedavisinin olmadığını, ancak ergenlik sonrasında düzelme olduğunu söyledi.

Araştırma yapmaya başladığında çok az bilgi bulduğunu sonra UHS’yle ilgili bir Facebook grubunun varlığından haberdar olduğunu söyleyen Katelyn Samples, dünyada sadece 100 kişide görüldüğünü belirterek, “Saçları çok hassas, gerçekten taramak mümkün olmuyor. Çok kolay karışıyor veya keçeleşmiş gibi oluyor” dedi.

26 bin 400 takipçisi var

Eşinin tavsiyesine uyarak Instagram’da @uncombable_locks adlı hesap açan Samples düzenli olarak oğlunun, özellikle de saçlarının fotoğrafını paylaşmaya başladı. Yedi ayda 26 bin 400 takipçiye ulaşan hesapta paylaşılan fotoğraflara mesaj yağıyor. Herkes onun çok tatlı olduğu konusunda hemfikir.

Minik Locklan’ı çok seven takipçilerden biri, “Onu çok seviyorum. UHS tanısı konulan tüm çocukları aynı fotoğrafta görmek isterim” yazdı. Bir diğeri, “Saçlarının kabarık hali harika görünüyor. Bir rockçı havası olduğunu söyleyebilir miyiz” ifadelerini kullanırken, bir takipçi saçlarının onu çok özel ve sevimli hale getirdiğini belirtti..

Bir başka takipçi, “O kadar mutlu görünüyor ve tatlı ki o güzel gülümsemesiyle gören herkesin gününü aydınlatır” yazdı.

Katelyn Samples, bazı kişilerin Locklan’la fotoğraf çektirmek istediğini ve oğluna gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.