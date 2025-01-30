Tapu kayıtları dahil kişisel veri hırsızlığı: 25 ildeki operasyonda 35'i çocuk 68 gözaltı

Kimlik numarası, tapu kayıtları, sağlık bilgileri gibi kişisel veri ve kurumlara ait bilgileri çaldığı tespit edilen gruba İstanbul merkezli 25 ilde operasyon yapıldı. 35’i çocuk 68 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ihbarlar üzerine çalışmasında devlet güvenliğini tehlikeye sokacak bilgilerin sosyal medya hesaplarında paylaşıldığını tespit etti.

AA’nın aktardığına göre bir grubun ‘panel’ adı verilen illegal sorgulama sistemleri aracılığıyla ad, soyadı, kimlik numarası, tapu kayıtları, sağlık bilgileri gibi çok sayıda kişisel verileri ve kurumlara ait bilgileri çaldığı, bu verilerin para karşılığı satıldığı ya da tehdit ve şantaj için kullanıldığı tespit edildi.

Şantajlar nedeniyle çok sayıda çocuğun mağdur olduğu, bazılarınınsa intihara sürüklendiği belirlendi.

Anadolu başsavcılığının soruşturma izniyle İstanbul polisi, koordinesinde 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi, bilgisayar programcıları dahil 35’i çocuk 68 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda dijital materyallere, ruhsatsız silah ve otomatik tüfeğe el konuldu.

Şüpheliler hakkında ‘devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin’ suçlamasıyla işlem yapıldı.