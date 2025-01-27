Kişisel verilere avukatlık uygulamasından erişim: Beş tutuklama

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) koordinasyonundaki operasyonda avukatlara özel geliştirilen uygulamadan kişisel verilere erişen beş şüpheli tutuklandı.

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AA’nın aktardığına göre MİT’in koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nce vatandaşların kişisel verilerinin korunmasına yönelik bir operasyon yapıldı.

Ankara başsavcılığının soruşturmasında avukatlara özel olarak geliştirilen ‘Avatar’ veya ‘Adalet’ adıyla bilinen bir yazılımın yüzlerce avukat tarafından kullanıldığı ve bu yazılım aracılığıyla vatandaşların kişisel verilerine hukuka aykırı şekilde erişim sağlandığı tespit edildi.

Yazılımın Ulusal Yargı Ağı Projesi’yle (UYAP) entegre bir şekilde çalıştığı yönünde yanıltıcı beyanlarla satıldığı ve bu sayede geniş bir kullanıcı ağına ulaştığı ortaya çıktı.

İstihbarat sonucunda İstanbul ve İzmir’deki operasyonlarda yazılımın yöneticisi ve geliştircileri dahil beş kişi tutuklandı.

Hangi avukatların bu yazılımı kullandığına ilişkin detaylı incelemelerse devam ediyor.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) da dahil edildiği soruşturmada finansal bağlantılar da inceleniyor.