Tanrıöğen ve Tatlıtuğ’dan bir baba-oğul hikayesi: ‘Aşıklar Bayramı’nın tanıtımı yayınlandı

Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ ile Settar Tanrıöğen’in başrolde olduğu ‘Aşıklar Bayramı’ filmininin tanıtımını yayınlayarak tarih verdi.

Fotoğraf: Netflix

Kemal Varol’un aynı adlı romanından uyarlanan filmde tanınmış halk ozanı Heves Ali ve avukat oğlu Yusuf’un pişmanlık, öfke, merak ve 25 yıllık hasretle dolu hikayesi anlatılıyor.

Yusuf (Kıvanç Tatlıtuğ) ile saz aşığı babası Heves Ali (Settar Tanrıöğen)’nin yolu, 25 yıllık ayrılıktan sonra çıktıkları uzun ve belki de son yolculukta kesişir. Senaristliğini ve yönetmenliğini Özcan Alper’in üstlendiği filmde, baba ve oğul bir yandan geçmişleriyle diğer yandan gelecekleriyle olan sorunlarını çözmeye çalışır.

Filmin kadrosunda Laçin Ceylan, Burcu Cavrar, Çetin Kemal Sarıkartal, Erkan Bektaş, Pınar Göktaş ve Şirin Ergüven Hamşioğlu var.

‘Aşıklar Bayramı’ 2 Eylül’de Netflix’te gösterime girecek.