‘Tanrı parçacığı’ teorisiyle tanınan Peter Higgs hayatını kaybetti

‘Tanrı parçacığı’ teorisiyle adını duyuran Nobel ödüllü fizikçi Peter Higgs 94 yaşında hayatını kaybetti.
Edinburgh Üniversitesi, Higgs’in kısa bir hastalığın ardından evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Higgs, 1964’te parçacıklara kütlelerini verdiği düşünülen ‘Higgs bozonu’ adlı atom altı parçacığı teorisini geliştirmişti.
Higgs’in bu teorisi 2012’de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) tarafından doğrulamıştı.
Higgs, bu çalışmasıyla 2013 Nobel Fizik Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı.
Teori, Büyük Patlama’dan (Big Bang) sonra maddenin nasıl oluştuğunu ve kainattaki her şeyin neden kütlesi olduğunu anlamaya yardımcı olmuştu.