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Yaramazlara biraz batar!

Tamirci, arabasının ızgarasında insan dişi bulduğu kadını polise ihbar etti

ABD’de servise bırakılan bir aracın ızgara kısmında diş bulan tamirci polise ihbarda bulundu.

New Jersey eyaletindeki Linden kentinde yaşanan olayda Goodyear servisine tamir için götürülen araçta bulunan dişin aralık ayında bir otoyolda ölü bulunan kişiye ait olabileceği düşülüyor.


Kentin belediye başkanı Derek Amstead’in verdiği bilgiye göre başta geyiğe ait olduğu tahmin edilen dişin, adli tıpta incelenmesi sonucu insana ait olduğu ortaya çıktı.

Tamircinin ayrıca arabanın alt takımlarını kontrol ederken saç bulduğu da belirtildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattığını bildirildi. Ancak kadının bir şeye çarptığından haberdar olmadığının tahmin edildiği ve henüz bir suçlama yapılmadığı kaydedildi.

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