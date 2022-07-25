Tamara Ecclestone çalınan mücevherleri geri gelirse para ödülü verecek

Formula 1’in eski başkanı Bernie Ecclestone’un kızı Tamara Ecclestone (38) üç yıl önce çalınan mücevherlerinin geri verilmesi karşılığında 6 milyon sterlin (128 milyon lira) ödül vereceğini açıkladı.

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Britanyalı milyarder Bernie Ecclestone’un kızı Tamara Ecclestone’un Britanya’nın başkenti Londra’nın Kensington semtindeki evine, Aralık 2019’da hırsız girmişti. Eşi jay Rutland ve kızı Sophia’yla tatildeyken 26 milyon sterlinlik mücevheri çalınmıştı. O ay, Ecclestone’un yanı sıra teknik direktör ve eski futbolcu Frank Lampard’ın da aralarında bulunduğu ünlülerin evlerini soyan üç isim Jugoslav Jovanovic (24), Alessandro Maltese (44) ve Alessandro Donati (45) 2021’de toplam 28 yıl hapis cezası almıştı.

Sadece bir küpesi bulundu

Geleneksel yöntemlerle bulunmaları için yeterince beklediğini ancak şimdiye kadar sadece bir çift küpesinin bulunduğunu vurgulayan Tamara Eccleston, mücevherlerini geri alabilmek için ödül vereceğini Instagram hesabından duyurdu. Bulunan her mücevherinin değerinin yüzde 25’i kadar ödül vereceğini ifade eden eski manken, ”Eğer bulunmasını sağlayan kaynak sizseniz para sizin olacak bu kadar basit. Hepsinin değeri 26 milyondu. Benim olan her şeyin iadesini sağlayacak kişiye 6 milyon sterlin ödül vereceğim” yazdı.

Mel Gibson’ın filmine gönderme

Ecclestone, ödül verme kararını alırken Mel Gibson’ın ‘Fidye’ filminden esinlendiğini de yazdı. Ayrıca, 19 farklı kimlik kullandığı belirlenen, firardaki dördüncü şüpheli Daniel Vukovic’in yakalanmasına yardımcı olacak kişiye de ödül vadetti.