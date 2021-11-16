Frank Lampard ve Ecclestone’u da soymuşlardı: Mücevher çetesine hapis

Britanya’nın başkenti Londra’da, ünlü isimlerin evlerinden 26 milyon sterlin (357 milyon lira) değerinde lüks eşya çalan hırsızlık çetesinin üyeleri hapis cezasına çarptırıldı.

Frank ve Christine Lampard (solda) Fotoğraf: Press Association

İtalyan vatandaşı Jugoslav Jovanovic (24), Alessandro Maltese (44) ve Alessandro Donati (45) Aralık 2019’un ilk 13 gününde aralarında Leicester City futbol takımının 2018’de hayatını kaybeden başkanı Vichai Srivaddhanaprabha, eski futbolcu, teknik direktör Frank Lampard ve Formula 1’in eski başkanı milyarder Bernie Ecclestone’un kızı Tamara’nın da bulunduğu evleri soydu.

18 Aralık 2019’da ülkeyi terk eden üç isim 2020 yılında İtalya’da tutuklandı ve Britanya’ya iade edildi. Isleworth Kraliyet Mahkemesi Jovanovic’i 10, diğer iki ismi ise sekiz yıl dokuzar ay hapis cezasına çarptırdı.

Hakim Martin Edmunds, soygunların büyük ve ciddi olduğunu vurgularken savcı ‘organize edenin’ Daniel Vukovic isimli bir kişi olduğunu ve arandığını söyledi. Çalınan değerli eşyaların hiçbiri bulunamadığını anımsatarak kasaların kırıldığını, güvenlik kameralarının işlevsiz hale getirildiğini ifade etti.

BBC’deki haberde kendi araştırmaları sonucunda en az 19 farklı kimlik kullanan Vukovic’in Sırbistan’da olduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Mahkeme kayıtlarına göre çetenin çaldığı şeyler şöyle sıralandı:

1 Aralık 2019’da, Chelsea’da yıllarca forma giyen Frank Lampard ve eşi Christine’in evine çift dışarıdayken girdiler. Patek Phillippe kol düğmesi, Cartier marka saat, Mia Lia kolyenin aralarında olduğu çok sayıda mücevher çalındı.

10 Aralık 2019’da, Londra’nın lüks semti Knightsbridge’de, Leicester City’nin eski başkanı Vichai Srivaddhanaprabha’nın evine girildi. O Ekim 2018’de helikopter kazasında öldükten sonra ailesi evine dokunmamıştı. Tag Heuer, Patek Philippe marka saatler ve 400 bin sterlin nakit para çalındı. Hırsızlar ayrıca 500 sterlinlik şampanyayı açıp içti.

13 Aralık 2019’da Tamara Ecclestone’un eşi Jay Rutland’la yaşadığı, Kensington Sarayı’nın karşısındaki evi soyuldu. Çift Noel tatili için yurtdışına gitmişti. Hırsızlar bir saat içinde 400 parça mücevher ve nakit para alıp kaçtı.