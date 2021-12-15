Tam milyoner olacakken mahkum oldular

Britanya’da 4 milyon sterlin (yaklaşık 78 milyon lira) ikramiye isabet eden kazı kazan kuponunu çalıntı banka kartıyla satın alan iki kişi 18 ay hapse mahkum edildi.

Fotoğraf: National Lottery

Bolton’dan 22 Nisan 2019’da başkent Londra’ya giden Jon Watson (34) ve Mark Goodram (38), kazı kazan kuponu satın aldı. Kupona ikramiye isabet edince parayı tahsil etmeye gittiklerinde banka hesapları olmadığını söylediler. Ancak kuponu bir banka kartıyla satın almışlardı. Bunu fark edip şüphelenen National Lottery (Ulusal Loto) yetkilileri ikramiyeyi ödemeyi reddedip durumu ilgili makamlara bildirdi.

Soruşturma açıldı ve ikilinin bir kişinin banka kartı detaylarını kullanarak kuponu satın aldığı ortaya çıktı.

Savcı, mahkemede, ikilinin, o gün beş kazı kazan kuponu satın aldığını, bunlardan birine 10 (194,78 lira) diğerine 4 milyon sterlin ikramiye çıktığını belirtti.

Geçmişte işledikleri suçlardan aldıkları cezalar tecil edilen Goodram ve Watson Bolton Kraliyet Mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptırıldı.