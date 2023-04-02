Taliban, üç Britanya vatandaşını Afganistan’da alıkoydu: Biri 23 yaşındaki gezgin

Afganistan’ın yönetimindeki radikal İslamcı Taliban, üç Britanya vatandaşını gözaltında tutuyor.

‘Tehlikeli’ ülkelere seyahatler yapan gezgin Miles Routledge da Taliban’ın elinde.



İnsani yardım kuruluşu Presidium Network’ten Scott Richards, BBC’ye verdiği bilgide Taliban’ın elindeki Britanyalılardan birisinin Middlesbrough’dan 53 yaşındaki Kevin Cornwell olduğunu kaydetti.

Cornwell, bir yardım vakfı adına çalışan bir paramedik. 11 Ocak’ta gözaltına alınan Cornwell hakkında resmi bir suçlama yok. Ancak gözaltı gerekçesinin Cornwell’in odasında bulunan ruhsatlı bir silah olduğu düşünülüyor:

“Silahın ruhsatı kayıp. Ancak ruhsatı gören ve varlığını teyit eden birden çok beyana sahibiz. Aramalar sırasında ruhsatın silahtan ayrılarak götürüldüğünü düşünüyoruz.”

Richards, Cornwell’le birlikte bir kişinin daha ocakta Taliban tarafından gözaltına alındığını, üçüncü bir adamın ise başka bir tarihte alıkonulduğunu söyledi.

Gözaltındaki üçüncü kişinin ise Birmingham’dan 23 yaşındaki Miles Routledge olduğu bildirildi.

Eski Loughborough Üniversitesi öğrencisinin, ‘tehlikeli’ ülkelere seyahat ederek sosyal medyada bu seyahatlerini paylaştığı aktarıldı. Routledge, eski bir paylaşımında, “Afganistan’ı seçtiğini çünkü karanlık ve ekstrem turizmden keyif aldığını” söylüyor.

Britanya Dışişleri Bakanlığı, bu kişilere ulaşmak için yoğun çaba sarf edildiğini bildirdi.