Taliban, baskında el konan 3 bin litre içkiyi kanala döktü

Afganistan’da, baskında bulunan 3 bin litre içki kanala döküldü.

Fotoğraf: Guardian

Ülkeden içki tüketimi ve satışı Taliban ağustos ayında kontrolü ele geçirmeden önce de yasaktı. Ancak, Taliban yönetiminde bu konudaki önlem ve yaptırımlar sıkılaştırıldı. Kaçak olarak içki üretilen, satılan yerlere, uyuşturucu kullananlara yönelik baskınların sayısı arttı.

İstihbarat dairesi, başkent Kabil’de düzenlenen operasyonda bulunan 3 bin litre içkiye el konduğunu ve kovalarla kentten geçen bir kanala döküldüğünü açıkladı.

İstihbarat dairesi binlerce litre içkinin döküldüğünü anların görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. Baskının ve içkilerin kanala dökülmesinin tarih bilgisi paylaşılmadı. Üç tüccarın tutuklandığı bilgisi aktarılan mesajda, bir din adamının ‘Müslümanların kesinlikle içki üretimi, dağıtımı ve satışından uzak durmaları gerektiğini’ söylediği bir ses kaydı paylaşıldı.