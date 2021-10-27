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Yaramazlara biraz batar!

Taksim’e 29 Ekim düzenlemesi: Bazı caddeler trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cuma günü yapılacak Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış töreni için gün boyu yeni bir trafik düzenlemesine gidileceğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

İBB açıklamasında Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) tarafından Cumhuriyet Bayramı’nın 98’inci yıldönümünde ‘Beyoğlu Taksim Meydanı Atatürk Kültür Merkezi Çevresi Geçici Trafik Sirkülasyonu‘ oluşturulduğu belirtildi.


Gün boyu uygulanacak geçici düzenlemeyle AKM binasına ulaşımı sağlayan bağlantı yolları açılacak.

Düzenlemeyle Mete Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Caddesi, Dünya Sağlık Sokağı, Sıraselviler Sokak’ın Kazancı Yokuşu ile kesişimine ve İnönü Caddesi’nin Vakıf Çıkmazı’na kadar olan kısmı bir gün süreyle trafiğe kapatılacak.

Kapanacak yollara alternatif güzergah olarak Kurabiye Sokak, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Kazancı Yokuşu, Pürtelaş Sokağı, Kutlu Sokak, Muhtar Kamil Sokak ile İnönü Caddesi ve Miralay Şefik Bey Caddesi belirlendi.

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