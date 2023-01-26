Taksilere tepe lambası teklifi: Boş, dolu veya rezerve yazacak

Yönetmen Fatih Akın, gazeteci Can Dündar ve eski futbolcu Deniz Naki’nin de bulunduğu bir grubun sorularını yanıtlayan HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, geleceğe dair umutlu olduğunu söyledi: “Kof ve boş bir umut değil benimkisi.”