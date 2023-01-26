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Yaramazlara biraz batar!

Taksilere tepe lambası teklifi: Boş, dolu veya rezerve yazacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) taksiler için ‘tepe lambası düzenlemesi’ teklifi bugün Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) toplantısında görüşülecek. Teklif kabul edilirse İstanbul’daki taksilerde taksimetrelere bağlı olan tepe lambaları yer alacak.

Taksi sorununu çözen İstanbul’da kazanır (AA)

Lambalarda araçta yolcu varsa ‘dolu’ yolcu yoksa ‘boş’ diye yazacak. Taksiciler yolcu almaya gidiyorsa lambalarda ‘rezerve’ yazısı yazacak. Uygulamayla taksilerde ‘yolcu seçme, yolcu almama’ gibi sorunların ortadan kaldırılması planlanıyor.


DHA’ya konuşan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu toplantıda olumlu oy kullanacaklarını ve uygulamanın faydalı olacağını söyledi. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise tepe lambalarının İstanbullular yararına olacağını ve böylelikle yolcu seçimin ortadan kalkacağını savundu.

Eyüp Aksu: UKOME’de kabul edilen taksi teklifini yargıya taşıyacağız

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