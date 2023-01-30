Taksicilerin İBB’ye açtığı dava reddedildi

Bir taksi kooperatifinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürmesinin iptali için açtığı dava reddedildi.

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İBB’nin il sınırları içerisindeki ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşları taksiye dönüştürmesi kararı taksiciler tarafından yargıya taşınmıştı. İdare mahkemesi, İBB’nin kararında hukuka aykırılık bulmayarak davanın reddinde karar verdi.

Gelişmeyi İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, “İstanbullulara güzel bir haberim var” diyerek Twitter’dan duyurdu:

“Bir süre önce atıl minibüs hatlarındaki minibüslerin taksiye dönüşümü kararı vermiştik. Buna engel olmak için bir taksi kooperatifi tarafından açılan dava mahkeme tarafından emsal bir kararla reddedildi. Biz kazandık. İstanbul kazandı.

İdare Mahkemesi tarafından emsal sayılabilecek kararla UKOME’nin mevzuatta açıkça düzenlenmemiş bazı hususlarda takdir hakkına vurgu yapılması ve bilimsel raporlarla alınan kararlara değinilmesi özellikle önemli. UKOME’nin de kendi alanında yenilikçi adımlar atabilmesi ve açılımlar yapabilmesine imkan sağlayan bu kararı çok değerli buluyoruz.”