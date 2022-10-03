Taksici kılığında yasadışı silah ticareti yapan kişi tutuklandı

İstanbul Beyoğlu’nda yasadışı silah ticareti yaptığı belirlenen taksi sürücüsü tutuklandı.

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Ppolis ekipleri, Piyalepaşa Mahallesi’nde bir taksiyle ruhsatsız silahların taşındığı ve bu silahların ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Plaka bilgileri tespit edilen ve 29 Eylül akşam saatlerinde Piyalepaşa Mahallesi’nde durdurulan takside bir poşete sarılarak bagaja gizlenmiş beş ruhsatsız tabanca ve beş şarjör ele geçirildi.

Araştırmalarda, araç sürücüsü R.Y.’nin dikkat çekmemek için taksi kullandığı ve bölgede yasadışı silah ticareti yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.