Taha Akyol: Taliban’ın kızlara yüksek öğrenimini yasaklamasına neden iktidar partisinden ses yok?

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, Taliban’ın kızlara yüksek öğrenimi yasaklamasını eleştirdi, iyi etti. Fakat neden sadece “Dışişleri Bakanı” ve partiden ses yok?

İran’da ve Afganistan’da kadın haklarıyla ilgili önemli sorunlar yakıcı bir şekilde gündemde, muhafazakâr iktidar partisinden ses çıkmıyor. Acaba “onların iç işleri” diye mi düşünüyorlar?

Ama Mısır’da İhvan iktidarına karşı yapılan Temmuz 2013 darbesi de nihayet “onların iç işleri” değil miydi? Taliban seçimle mi iktidara gelmişti?

Mısır’la yedi yıl süreyle kavga ettik, Arap dünyasını Yunanistan’ın yanına ittik, İhvan uğruna…

Taha Akyol’un yazısı