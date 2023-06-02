Taha Akyol: Şimşek’i kendi sözlerinden tanıyalım

“Elimden gelse Kamu İhale Kanunu’ndaki tüm istisnaları kaldırırım” (5 Kasım 2014) İstisnalar yani istediğini ihale verme imkanı… Kaldırılmadı, genişletildi.

“Reform yapamazsak bırakın 2023 hedeflerini biz mevcut kazanımları koruyamayız.” (13 Eylül 2015) Öyle de oldu, 2023 hedeflerindeki kişi başı 25 bin doları bırakın, 10 dolara düştük. İktisat böyle öngörü kazandıran bir bilimdir.

“Hiç kimse Türkiye’yi Avrupa’dan koparıp atamaz… Hukuk devletini güçlendirmemiz, demokratik standartlarımızı iyileştirmemiz, kurumsal kaliteyi yükseltmemiz açısından ne güneyde ne doğuda başka ilham alacağımız kimse yok. Avrupa Birliği bizim hâlâ ilham kaynağımız.” (23 Mart 2018)

“Enflasyon yüzde 10’un üstünde. En önemli nedeni TL’nin değer kaybı. Şu anda faizler nispeten düşük, ekonomiler büyüyor ama yağmur yağacak, belki fırtına kopacak…” (24 Mart 2018)

“Ben 11 yılı aşkın süredir bakanlık yapıyorum. Hiçbir zaman Merkez Bankası’nın ne zaman, ne yapması gerektiği hususunda fikir beyan etmedim. MB’nin bağımsızlığı, kredibilitesi ekonomimiz açısından son derece önemlidir.”(25 Mayıs 2018)

Taha Akyol’un yazısı