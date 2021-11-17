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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Problemin özü, CB sisteminin tıkanmış olması

İktidar cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yüzde 50+1 şartının aşağı çekilmesini istiyor. MHP buna karşı, hem de şiddetle karşı. Çünkü MHP desteği olmadan da seçilebilme ümidi iktidar partisinin MHP’ye ihtiyacını ortadan kaldırmasa bile azaltacaktır.

Problemin özü, CB sisteminin tıkanmış olmasıdır; ülkeyi üç yılda ne hale getirdiği ortada zaten. Kurumlar ezildi, hukuki ve kurumsal güven eridi, kutuplaşma feci boyutlara tırmandı… Bu zafiyetler yetmiyormuş gibi şimdi de yüzde 50+1’i göze alamayan bir sistem…


Taha Akyol’un yazısı

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