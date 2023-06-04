Taha Akyol: Nihayet gerçek görülüyor galiba

Erdoğan 20 Mart 2021’de Naci Ağbal’ı Merkez Bankası’nın başına getirdi. Ertesi gün Berat Albayrak istifa etti. İki gün sonra Lütfi Elvan bakan oldu. Ağbal ve Elvan saygın iktisatçılardır. Reform atmosferi yarattılar. Risk primi düşmüş, döviz dizginlenmeye başlamıştı. Erdoğan da “faiz açı ilaçtır” diye ‘ortodoks’ konuşmalar yapıyordu! (20 Kasım 2020)

Fakat anlaşılmaz, Erdoğan dört ayda vazgeçti. Önce Ağbal yerine Kavcıoğlu’nu, ardından Elvan yerine Nebati’yi getirdi. YEP’in üzerine de “Türkiye Modeli” etiketi konuldu.

“Yeni pradigma”yı Nebati dürüstçe tanımladı: “Epistemolojik kopuş!”

İktisat ilminden ve kurumsal yönetim anlayışından gerçekten epistemolojik olarak kopuştu.

Sonuç ortada… Artık tüketecek kaynak kalmadı…

U dönüşü ile Babacan’ın ve Şimşek’in yıllar önce savunduğu ortodoks politikalara dönülme sinyali veriliyor.

Ülke on yıl geriye gitti, fakirleşti… Nihayet gerçek görülüyor galiba… Umarım Şimşek müdahalesiz çalışır, ekibini kurar ve başarılı olur; inşallah.

Taha Akyol’un yazısı