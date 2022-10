Taha Akyol: Neden on yıl gecikmeyle?

Cumhurbaşkanı Erdoğan “yolsuzluğun olmadığı, yoksulluğun olamayacağı Türkiye’yi biz yaparız” diye konuştu. Bunun “hazırlığı içinde” olduklarını söyledi.

Niye on yıl gecikmeyle? On yıl diyorum, çünkü hükümet 2010-2014 dönemi için bir yolsuzlukla mücadele paketi hazırlamış, ancak yasalaşması ve uygulaması çok eksik kalmış, yolsuzluk algısı son on yılda zirve yapmıştır.

Bugün yolsuzlukla mücadele konusunda iktidarın “hazırlık” eksiği yoktur, iyi hazırlanmış hazır paketler raflarda bekliyor. Davutoğlu’nun hükümet programında “şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele” bölümü vardı, sonraki metinlerde kaldırıldı.

Taha Akyol’un yazısı