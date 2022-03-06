Taha Akyol: Millet İttifakı Türkiye için şanstır

Davutoğlu ve Babacan’ın eski hükümetlerdeki görevleri sebebiyle bugün İttifak içinde yer almalarına karşı çıkanlar da var. Halbuki Babacan da Davutoğlu da ilkesel konularda Erdoğan’la çatışarak yollarını ayırdılar.

Beş parti arasında CHP’nin kimliğini kaybedeceğini söyleyenleri anlamak hiç mümkün değil. Bu İttifak olmasa bile CHP eski doktrin kalıplarını aşarak sosyal demokrat kitle partisine dönüşmek zorunda.

Netice: 6 partiyi içeren bir Millet İttifakı, Türkiye için şanstır. Bu partileri bir araya getiren ilkeleri yapıcı eleştirilerle olgunlaştırmak gerekir. “Küçük olsun bizim olsun” psikolojisi yanlıştır.

Taha Akyol’un yazısı