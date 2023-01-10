Taha Akyol: MHP ve iktidar suskun kaldı

Sinan Ateş’i tanımazdım, bizden çok gençtir. Suikastçiler tarafından canına kıyıldığında ismini duydum. Her ölüm acıdır, genç ölümler daha acıdır. Fakat Sinan Ateş’in suikaste kurban gitmesi, genç bir dul eşle üç kız evladını yetim bırakması, bilim insanı olması ve ömrünü adadığı camianın ‘resmî’ diyeceğim suskunluğu çok vahimdir.

‘Resmi suskunluk’ diyorum çünkü feryat edenler, tepki gösterenler çok oldu; ama MHP ve bağlı kuruluşlar ile iktidar suskun kaldı. Ne cinayete bir kınama, ne ölene bir rahmet dileği, ne aileye bir taziye…

Bir bilim adamanın suikastle öldürülmesi konusunda Cumhurbaşkanın ve YÖK’ün, Ülkü Ocakları Başkanlığına kadar yükselmiş, Üniversitede doçent olmuş bir yol arkadaşının suikastle öldürülmesi konusunda Bahçeli’nin tepki göstermesi, taziyette bulunması elbette beklenirdi…

Taha Akyol’un yazısı