Taha Akyol: MB’nin baskılanmasıyla ekonomik göstergelerdeki bozulmalar el ele gitti

Merkez Bankası eski başkanı Erdem Başçı, daha 2014’te “mümkünse tüketerek değil üreterek büyüyelim” diye uyarmıştı. (16 Haziran 2014)

Bugün siyasetin dilinde “mandacı iktisatçılar” diye suçlananlar böyle yıllar önce uyarılarda bulunmuşlar ama dinleyen olmamıştı.

Faizi baskılayıp ucuz kredilerle borçlanarak tüketimi attırmak oy getiriyor ama sonunda kriz yaratıyor. Merkez Bankaları bütün dünyada bunu önlemek için bağımsızdır!

Bizde de Merkez Bankası’nın baskılanmasıyla ekonomik göstergelerdeki bozulmalar el ele gitti.

Sonuç belli: Tarihte olduğu gibi yine döviz yetersizliği, enflasyon, kabaran “kamu borçları” ve yine kriz. Bugün Türkiye’nin dış borçları 450 milyar dolardır ve Hazine yüzde 8 faizli dolar borçlanması yapıyor!

Risk primimiz 700’ü geçti!..

Taha Akyol’un yazısı