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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Hükümet aynı çağrıyı daha önce de yapmıştı ama sonuç alınamamıştı

Maaşlara zam diyelim, elektrik ve gaz faturalarına indirim yahut TL mevduatına “Kur koruması” diyelim; bunların hepsi için kaynak lazım! Yani daha yüksek faizle yeni borç!

Karadeniz’de gaz bulunması elbette sevindirici ama bütçedeki yangına faydası yok…


Hükümetin yeni ümidi “yastık altı” altın ve dövizi sisteme çekmek…

Hükümet Aralık 2016’da da aynı çağrıyı yapmış, 2017 ve 2018 yıllarında altına dayalı kira sertifikası ve tahvil çıkarmıştı. Altın getirene faiz de verilecekti…

Umulan sonuç alınamamıştı.

Şimdi yastık altı altın ve döviz sisteme çekilebilir mi? İnşallah diyelim ama temeldeki sorun güvensizliktir. Bakan Nebati hâlâ “Merkez Bankası’nı önemsizleştirdik” diyor!

Londra’da aynı söylemi tekrarlayarak yatırım çekilebilir mi?

Taha Akyol’un yazısı

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