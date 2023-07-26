Taha Akyol: Erdoğan, bir dönem daha aday olmanın yollarını arayacaktır

Şimdi her gün gelen zamlarla, kepçeyle geri alınıyor ama seçimlerde “Atı alan Üsküdar’ı geçti.”

Şimdi de Mehmet Şimşek’e, belirli rötuşlar olmakla birlikte, esas itibariyle mahalli seçimler için seçim ekonomisi uygulatıyor. Hem kaynak getirmek için hem seçmen tabanını genişletmek için Batı’ya sıcak mesajlar veriyor.

Bir kenara not edin, dört yıl sonra Erdoğan ya anayasa değişikliğiyle veya Meclis’te erken seçim kararı aldırtarak bir dönem daha aday olmanın yollarını arayacaktır; Meclis’e 360 vekil bulabilirse.

Taha Akyol’un yazısı