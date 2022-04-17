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Yaramazlara biraz batar!

Taha Akyol: Devlet kurumlarının tamamı ‘bizden’ yapıldı, kalite kaybı Afrika ülkeleri seviyesine düştü


Bu yüzden bizde koalisyonlar hep kavgalı oldu. Koalisyon ortakları devlet kurumlarını bölüştü, hepsinin “bizden” kamu kurumları vardı!

Bu fenalıklar anlatılarak “tek kişilik hükümet” getirildi. Bu defa devlet kurumları bölüşülmedi, tamamı “bizden” yapıldı, kurumların kalite kaybı Afrika ülkeleri seviyesine düştü, kutuplaşma büsbütün derinleşti, kriz Cumhuriyet tarihindeki en büyük milli gelir kaybına yol açtı.


Hangi sistem olursa olsun hamaset, çatışma, kutuplaşma, güç tutkusu… Bunu kolaylaştıran denetim ve denge eksikliği, müzakere ve uzlaşma kültürünün zayıflığı…

Hangi ideoloji için kavga etsek körüklemiş oluyoruz!

Siyasette rasyonellik, müzakere, uzlaşma ve işbirliği zihniyetini geliştirmek zorundayız.

Bu açıdan Millet İttifakı ve 6 Partili ortak çalışmalar umut vericidir.

Türkiye uçlardan, radikalizmden, partizanlıktan sakınarak güçlü bir “merkez” inşa etmek zorundadır; hem toplumsal anlamda hem devlet kurumlarının hukuk statüsü ve liyakat kalitesi anlamında…

Taha Akyol’un yazısı

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