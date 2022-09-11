Taciz ateşi açılan gemi Çanakkale Boğazı’na demirledi

Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri tarafından taciz ateşi açılan Komoros bayraklı ‘Anatolian’ isimli gemi, Çanakkale Boğazı’nda demirledi.

Fotoğraf: AA

Gemiye iki Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açılmış, Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri’nin bildirimi üzerine bölgeye iki Türk Sahil Güvenlik botu gönderilmişti. Türk botlarının gelmesinin ardından Yunan Sahil Güvenlik birimleri bölgeyi süratle terk etmişti. 18 mürettebatı (altı Mısır, dört Somali, beş Azerbaycan uyruklu ve üç Türk vatandaşı) bulunan ve ateş açılması sonucu isabet alan gemide yaralanan olmadığı tespit edilmiş, soruşturma başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının iki botla refakat ettiği gemi, Karanlık Liman mevkisine demir attı.

Geminin bağlı bulunduğu şirketin yetkilisi Cengiz Oluc, AA muhabirine, Somali’den Kastamonu’nun İnebolu ilçesindeki bir tersaneye gitmek üzere seyir halindeyken Yunanistan Sahil Güvenliği’nin aniden üzerlerine geldiğini, kendilerini durmaya zorladıklarını söyledi.

Durmayınca ateş ettiklerini belirten Oluc, “Önce iki bot geldi, ateşe devam etti. Geminin ‘köprü üstü’ dediğimiz yere doğru nişan aldılar, oraya ateş ettiler. Bizim Türk botlarının hareket ettiğini gördüklerinde bölgeyi terk ettiler. Bizi takip etmeyi bıraktılar” dedi.

‘Gemi durdurmanın bir usulü var’

Neden şüphelendiklerine anlam veremediklerini belirten Oluc, şöyle devam etti: “Anons edebilirlerdi. Gemiyi durdurmanın bir usulü var, kuralı kaidesi var. Mahkeme kararı çıkartır, bir şey çıkartır. Bayrak devletine uyarı yapar. Bilgi verir, izin alır. Biz tek gemi değildik ki binlerce gemi var o sularda. Herkes her isteyen istediği gibi istediği geminin üstüne gidip gemiye yaslanıp zorlayıp durdurmaya çalışamaz ki.”

‘Basit bir şey değil’

Oluc, zorla durdurulmaya çalışıldıklarını, ateş açıldığında köprü üstü bölümünde bir camın kırıldığını, bunun dışında hasar olmadığını dile getirerek şu bilgileri verdi: “Geminin pervanesine halat attılar. Biz normalde zaten tersaneye giden bir gemiyiz. Seyir halindeki geminin özgürlüğünü, hareket kabiliyetini bitirecek bir şeye kalkıştılar. Geminin ekonomik ömrü zaten sıkıntılı, bakımsız. Bakım, masraf isteyen bir gemi. Ekonomik olarak tamamen bitirecek yani o pervaneye halat atmakla. Bu basit bir şey değil.”

Sahil Güvenlik Komutanlığınca rapor tutulduğunu olay yeri inceleme raporlarının hazırlandığını söyleyen Oluc, “Savcılık ifadelerimizi aldı. Adli işlemler bitirildi. Biz şu anda seyir izni bekliyoruz. Geminin seyre uygun olup olmadığıyla ilgili izin gelecek, sonra yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.