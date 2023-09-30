Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ta Cakarta’dan Adana’ya: Büyükelçi, AKP’li ilçe başkanlarını kutladı

Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Adana’da yeni atanan AKP’li ilçe başkanlarını kutladı.

Fotoğraf: AA

Yeni atanan başkanları Twitter’dan paylaşan AKP Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı’yı alıntılayan Küçükcan ‘biz’li bir dil kullanarak başkanları kutladı, AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ sloganından bahsetti: “Yeni atanan ilçe başkanlarımıza başarılar diliyoruz. Bayrağı devreden başkanlarımıza da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni – eski demeden hep beraber Türkiye Yüzyılı için bayrağı en yukarı taşıyacaklarına inanıyoruz. #Adana”


25 ve 26’ncı dönemlerde AKP‘den milletvekili olan Küçükcan, 1 Nisan’da Cakarta büyükelçiliğine atanmıştı.

SON HABERLER

Covid-19 bir doktorun daha ölümüne yol açtı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hatay Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ersin Mahmutluoğlu, COVID-19’le uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. TTB, en kısa sürede Eris varyantına karşı etkili aşılar için harekete geçilmesini istedi.