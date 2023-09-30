Ta Cakarta’dan Adana’ya: Büyükelçi, AKP’li ilçe başkanlarını kutladı

Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Adana’da yeni atanan AKP’li ilçe başkanlarını kutladı.
Yeni atanan başkanları Twitter’dan paylaşan AKP Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı’yı alıntılayan Küçükcan ‘biz’li bir dil kullanarak başkanları kutladı, AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ sloganından bahsetti: “Yeni atanan ilçe başkanlarımıza başarılar diliyoruz. Bayrağı devreden başkanlarımıza da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni – eski demeden hep beraber Türkiye Yüzyılı için bayrağı en yukarı taşıyacaklarına inanıyoruz. #Adana”
25 ve 26’ncı dönemlerde AKP‘den milletvekili olan Küçükcan, 1 Nisan’da Cakarta büyükelçiliğine atanmıştı.
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