Ta Cakarta’dan Adana’ya: Büyükelçi, AKP’li ilçe başkanlarını kutladı

Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Adana’da yeni atanan AKP’li ilçe başkanlarını kutladı.

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Yeni atanan başkanları Twitter’dan paylaşan AKP Adana İl Başkanı Ozan Gülaçtı’yı alıntılayan Küçükcan ‘biz’li bir dil kullanarak başkanları kutladı, AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ sloganından bahsetti: “Yeni atanan ilçe başkanlarımıza başarılar diliyoruz. Bayrağı devreden başkanlarımıza da özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni – eski demeden hep beraber Türkiye Yüzyılı için bayrağı en yukarı taşıyacaklarına inanıyoruz. #Adana”

25 ve 26’ncı dönemlerde AKP‘den milletvekili olan Küçükcan, 1 Nisan’da Cakarta büyükelçiliğine atanmıştı.