Swiss pilot bulamıyor: 1400 uçuş iptal

İsviçre’nin en büyük havayolu şirketi Swiss pilot açığı nedeniyle ekime kadarki 1400 uçuşunu iptal etti.

Fotoğraf: Swiss

Euronews‘ün aktardığı habere göre iptaller kısa mesafeli Avrupa rotaları olmak üzere bazı uzun mesafeli hatları da kapsıyor.

Şirketin açıklamasına göre Zürih ve Cenevre çıkışlı çok sayıda kısa mesafeli uçuş iptal edilecek. Çin’in Şanghay ve ABD’nin Chicago kentine yapılan seferler de azaltılacak. Mısır’ın tatil kenti Hurgada’ya yapılan uçuşlarsa tamamen askıya alındı.

Kısa vadeli çözüm arayışı

Swiss durumdan ‘derin üzüntü’ duyduğunu ve pilot açığını gidermek için bir dizi kısa vadeli çözüm planlandığını (gönüllü emeklilik erteleme programı, tatil geri alım planı ve yarı zamanlı pilotların çalışma saatlerini artırmak) duyurdu.

Şirketin yaklaşık 70 ek tam zamanlı pilota ihtiyacı var.

Havayolu pilot sendikası Aeropers’le kadro esnekliğini arttırmaya ve son dakika, yorgunluk kaynaklı devamsızlıkları azaltmaya çalışıyor.

Swiss yolcuları değişikliklerden mümkün olduğunca erken haberdar edeceğine söz verdi.

Etkilenen yolculara Swiss, Lufthansa Group, Star Alliance ağındaki diğer taşıyıcılar veya en kötü senaryoda mevcut diğer havayollarıyla yeniden uçuş rezervasyonu yapılacak.

Yolcular ayrıca yeniden rezervasyon yapabilecek veya tam para iadesi talep edebilecek.

Neden pilot yok?

Covid-19 salgını yeni pilot eğitimini sekteye uğrattı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) sadece ABD’de 2042’ye kadar her yıl yaklaşık 4 bin 300 pilotun emekli olacağını öngörüyor. Avrupa da benzer bir sıkıntıyla karşı karşıya.

Sadece Avrupa’da 19 bin pilot eksiği olduğu düşünülüyor.

Ancak sorun sadece emeklilik değil.

ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi Boeing’in uzun vadeli tahminlerine göre önümüzdeki 20 yılda dünyanın 674 bin yeni pilota ihtiyacı olacak.

Danışmanlık firması Oliver Wyman’sa sektör 2032’ye kadar yaklaşık 80 bin pilottan yoksun kalabilir.

Sorun yaşayan tek şirket değil

Sorun yaşayan tek havayolu şirket Swiss değil.

Avrupa’nın dört bir yanındaki taşıyıcılar, kokpitteki eksiklerle başa çıkmak için programlarını azaltıyor ve acil durum planları oluşturuyor.

Hollanda merkezli bir havayolu şirketi KLM kadrosunda her zamankinden daha fazla pilot olduğunu iddia etse de bu yaz uzun mesafeli uçuşlarda personel bulmakta zorlandığını açıkça kabul etti.

Britanyalı havayolu şirketleri British Airways ve easyJet de agresif bir şekilde yeni personel alımı yapıyor. British Airways ayrıca yılda 60 kişiye 100 bin avroya varan pilot eğitiminin faturasını karşılamayı teklif etti.