Suudi Arabistan’da bir kadına daha ‘sosyal medya’ cezası

Suudi Arabistan’da bir kadın daha sosyal medyayı kullanıp ‘kamu düzenini bozmak’la suçlanarak hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: www.williamscedar.com

Kurucuları arasında İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldüren gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın bulunduğu ‘Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi’ (Dawn) adlı sivil toplum kuruluşu, Nora bin Said el Kahtani’ye, ülkede terör suçlarına bakan mahkeme tarafından 45 yıl hapis cezası verildiğini duyurdu.

Dawn, Suudi Arabistan’ın ‘toplumsal yapısını interneti kullanarak bozmakla’ suçlanan El Kahtani’yle ilgili dava dilekçesi ve mahkeme kararını Britanya’da yayımlanan Guardian gazetesiyle paylaştı. Dawn üyeleri, Guardian’a belgelerin orijinal olduğunun Suudi yetkililerce teyit edildiğini söyledi. Kahtani hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti.

İki hafta önce Britanya’daki Leeds Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Selma el Şebab (34), tatil için gittiği ülkesi Suudi Arabistan’da ‘Twitter hesabı bulunduğu, aktivist ve muhalif isimlerin paylaşımlarını retweet ettiği’ gerekçesiyle 34 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. El Şebab, ‘bir internet sitesini toplumsal kargaşa yaratmak amacıyla kullandığı ve ulusal güvenliği tehdit etmek’le suçlanmıştı.

Dawn’un Körfez bölgesi direktörü Abdullah Alavut, El Kahtani’nin sadece görüşlerini Twitter’da paylaştı diye tutuklandığını düşündüklerini belirterek onu tanıyanları ayrıntılı bilgi paylaşmaya davet etti.

Kahtani’nin kendi adına açılmış bir Twitter hesabı olmadığı belirtilirken ülkenin başka vatandaşlarının takma isimle açtıkları hesaplar aracılığıyla yaptıkları paylaşımlar nedeniye tutuklandıkları anımsatıldı.