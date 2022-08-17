Suudi akademisyene ‘Twitter’ cezası: 34 yıl hapse mahkum edildi

Suudi Arabistan’da bir kadın, ‘Twitter hesabı bulunduğu, aktivist ve muhalif isimlerin paylaşımlarını retweet ettiği’ gerekçesiyle 34 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: Guardian

Britanya’daki Leeds Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Selma el Şebab (34), tatil için ülkesine gitti. Ancak Suudi Arabistan’dan Britanya’ya dönemedi.

Evli ve iki çocuk annesi El Şebab, terör suçlarına bakan özel mahkeme tarafından yargılandı. ‘Bir internet sitesini toplumsal kargaşa yaratmak amacıyla kullandığı ve ulusal güvenliği tehdit ettiği’ gerekçesiyle üç yıl hapis cezası aldı. Temyiz mahkemesi, pazartesi günü cezayı artırdı. El Şebab’a 34 yıl seyahat yasağı ve 34 yıl hapis cezası verdi.

Mahkemenin kararı, ABD Başkanı Joe Biden’ın Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesinden birkaç hafta sonra geldi. İnsan hakları savunucuları, ziyaretin yönetimi, krallıkta demokratik haklarını arayanlar ve muhaliflerin üzerinde daha çok baskı uygulanması için cesaretlendireceği konusunda uyarmıştı.

İnsan hakları savunucuları, El Şebab’ın aldığı cezayı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın Twitter kullanıcılarına karşı baskıcı tutumunun son örneği olarak nitelendirirken Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu aracılığıyla şirketin hisselerinin önemli bir kısmını kontrol ettiğini söyledi.

Biden sesini yükseltmeli

ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesindeki makalede, ona yönelik tutumun Biden’ın geçen ayki Suudi Arabistan ziyareti sırasında reformlar konusunda aldığı taahhütlerin yerine getirilmeyeceğinin göstergesi olduğu vurgulandı.

Leeds Üniversitesi’nde doktora yapan, Suudi Arabistan’daki Prenses Nora Bint Abdulrahman Üniversitesi’nde ders veren diş hijyenisti El Şebab’ın dört ve altı yaşındaki oğullarına ve eşine kavuşması, Britanya’ya dönebilmesi için Biden’ın ‘sesini yükseltmesi’ istendi.