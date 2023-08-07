Suudi Arabistan Varlık Fonu, 16 milyar dolar zarar etti

Suudi Arabistan Varlık Fonu, teknoloji yatırımlarındaki kayıpları nedeniyle 2022’de 15,6 milyar dolarlık bir zarar açıkladı.

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Varlık Fonu, 2021’de 25,4 milyar dolar kar elde etmişti.

Ancak teknoloji şirketleri için dünyanın en büyük yatırım fonlarından biri olan SoftBank Vision hisselerindeki düşüş, durumu tersine çevirdi.

Yatırım fonunun Uber, Alibaba ve Tesla gibi diğer teknoloji şirketlerinde de yatırımları var. Bu yatırımlar, fonun toplam değerini önemli ölçüde artırdı. Ancak, son aylarda teknoloji hisselerinin değer kaybetmesi, fonun değerini de düşürdü.

Suudi servet fonu, 2023’de de teknoloji şirketlerine yatırım yapmaya devam etmeyi planlıyor. Fonun Türkiye’ye de yatırım yapması bekleniyor.