‘Süt banyosu’nda karşı atak: 70 kişiye dava açtı

Konya’da süt toplama merkezinde, kazandaki sütle banyo yaparak halkın sağlığını tehlikeye attığı gerekçesiyle yargılandığı davadan beraat eden Emre Sayar, 70 kişiye hakaret davası açtı.

AA’nın aktardığına göre Emre S.’nin avukatı Mehmet Tunç, Emre Sayar’a sosyal medya aracılığıyla hakaret eden 70 kişiden şikayetçi olduklarını belirtti:

“Bu kişilerle ilgili ceza mahkemelerinde dava açıldı, yargılamalar devam ediyor. Ceza mahkemelerindeki davalar sonuçlanınca hepsine ayrı ayrı tazminat davası açacağız.”

Ne olmuştu?

Meram ilçesindeki süt toplama merkezinde çalışanlardan birinin kazana doldurulan sütle banyo yaptığı görüntülerinin 26 Ekim 2020’de sosyal medyada paylaşılmasının ardından il tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri, firmanın faaliyetine son vermiş ve idari para cezası uygulamıştı.

Olaya ilişkin 5 Kasım’da gözaltına alınan şüpheliler Emre Sayar ve Uğur T., 6 Kasım’da çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderilmiş, 11 Kasım’da da tahliye edilmişti.

Şüpheliler hakkında ‘zehirli madde katma’ suçundan 2’şer yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, delil yetersizliği gerekçesiyle sanıkların beraatine karar vermişti.