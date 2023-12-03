ABD’li oyuncu Susan Sarandon, Filistin’e destek eyleminde sarf ettiği sözler nedeniyle özür diledi.

Fotoğraf: Susan Sarandon / AA

Oscar ödüllü Sarandon, New York’taki eylemde, “Şu anda bu ülkede Yahudi olmaktan korkan ve sıklıkla şiddete maruz kalan, Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tatmakta olan pek çok insan var” demişti.

Sarandon’ın bu ifadesinden rahatsız olan menajerlik şirketi UTA, oyuncuyla yollarını ayırma kararı almıştı.

Sarandon, Instagram hesabından “Pişmanım” dediği bir açıklama yayınladı.

Artan nefret suçlarıyla ilgili endişesini dile getirmek istediğini, fakat kendini ifade ederken hata yaptığını belirten Sarandon şunları söyledi:

“Nefret suçlarındaki artışa ilişkin endişemi iletmek amacıyla, Yahudi karşıtı nefretin hedefi ABD’li Yahudilerin, ‘bu ülkede sık sık şiddete maruz kalan Müslümanlar gibi olmanın nasıl bir şey olduğunu tattıklarını’ söyledim. Bu ifade korkunç bir hataydı. Çünkü yakın zamana kadar Yahudilerin zulme yabancı olduğunu ima ediyordu, oysa tam tersi. Yahudiler, Avrupa’da yüzyıllarca süren baskı ve soykırımdan bugüne kadar devam eden ayrımcılık ve dinsel şiddete uzun süredir aşinadır. Bu gerçeği küçümsediğim ve bu yorumla insanları incittiğim için büyük pişmanlık duyuyorum. Her türlü bağnazlığa karşı mücadelede dayanışmayı göstermek niyetindeydim, bunu yapamadığım için üzgünüm.”