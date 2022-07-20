Susam Sokağı’nın Rosita karakteri, iki siyah kıza ‘çak’ yapmadığı için ırkçılıkla suçlanıyor

Altı yaşlarındaki iki kuzenin ABD’de Susam Sokağı karakterlerinin yer aldığı eğlence parkı Sesame Place’de yaşadığı deneyim yeni bir ırkçılık tartışması başlattı.

Rosita kızların selamlaşma isteğini geri çeviriyor.

Jodi Brown, geçen cumartesi günü altı yaşındaki kızı ve yeğenini Pennsylvania, Bucks County’deki Susam Yeri (Sesame Place) adlı eğlence parkına götürdü. Kızlar, geçit töreninde Rosita kostümüyle yürüyen bir park çalışanına ‘high five’ (çak) yapmak istedi, ancak karşılık alamadı. Bu olay Brown’ın çektiği dokuz saniyelik videoyla kayda geçti.

Ziyaretten sonra Instagram hesabından videoyu paylaşan Jodi Brown, kızının ve yeğeninin ırkçılığa maruz kaldığını iddia etti. Parktan çıkarken karakterleri görmek için duran çocukların ellerini uzattıkları Rosita kostümlü kişiden ‘bariz bir şekilde‘ hayır cevabı aldıklarını yazdı.

Brown’un iddiasına göre, kişi kendilerinden sonra gelen farklı ırktan çocuklara sarıldı. Ancak o sırada şaşkınlık içinde olduğu için videoyu çekmeyi bırakmıştı, dolayısıyla bu sahne kayıtta yer almadı.

Video kısa sürede çok kişiye ulaştı. Sesame Place yaptığı açıklamada olayın bir ‘yanlış anlaşılma‘ olduğunu söyledi. ‘Rosita’nın sarılma, selamlaşma gibi taleplerin bazılarını ilgi yoğunluğundan dolayı‘ es geçmek zorunda kaldığını belirtti.

Ancak Jodi Brown, olayın ‘yanlış anlama’ olarak geçiştirilemeyeceğini, yeğeni ve kızına karşı kasıtlı şekilde ırkçılık yapıldığını dün avukatıyla birlikte çıktığı CNN yayınında da tekrar etti.

Bunun üzerine Sesame Place yeni açıklamasında, “Pazar günü aileyle konuştuk ve deneyim için aileden özür diledik, karakterlerle bir tanışma ve selamlaşma deneyimi için tekrar davet ettik. Ziyaret masraflarını geri ödemeyi teklif ettik. Ödemeyi yaptık ancak karşı taraf henüz almadı” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında “Çocukların ve ailelerin kendilerini dışlanmış hissetmeleri bizim için kabul edilemez” dendi: “Ekibimiz tüm çocukları eğlendirmek ve ilham vermek, hiçbirini hayal kırıklığına uğratmamak için çalışıyor. Parka gelen her çocuğun olumlu, unutulmaz bir deneyim yaşamasını istiyoruz. Bu durumdan öğrenebileceğimiz her şeyi öğrenelim ki gerekli değişiklikleri yapalım. Daha önce de belirtildiği gibi, Sesame Place çalışanlarına ek eğitimler sağlayacağız. Konuklarımıza kapsayıcı, adil ve eğlenceli bir deneyim sunmalarına yardımcı olacağız.”

Açıklamada, Rosita karakterine bürünen çalışanın da olaydan dolayı ‘harap olduğu‘ ifade edildi.