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Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar: Biri çocuk toplam dört kişi hastaneye kaldırıldı

Kırklareli’nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan biri beş yaşında çocuk olmak üzere dört kişi hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Yayla Mahallesi’ndeki Mehmet Akyürek Yayla Parkı’nda beş yaşındaki M.K, dengesini kaybederek süs havuzuna düştü.


Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki üç kişi havuza girdi. Çocuk ve üç kişi, elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan dört kişi, ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılan çocuk, ilk tedavisinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

İşletme sahibi 38 yaşındaki E.F. gözaltına alındı.

İnceleme yapan Trakya Elektrik Dağıtım AŞ. (TREDAŞ) ekipleri, havuzda topraklamanın olmadığını tespit etti.

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