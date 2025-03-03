Sürücüsüz Maserati rekor kırdı: 'Dünyanın en hızlı robotu'

Otonom yazılımla çalışan sürücüsüz Maserati MC20, 318 kilometre hıza ulaşarak rekor kırdı.

Fotoğraf: Business Wire

The Verge’in haberine göre Kennedy Uzay Merkezi’ndeki denemeyle birlikte dünyanın en hızlı robotu belli oldu.

Geçen hafta sürücü koltuğuna kimsenin oturmadığı Maserati MC20 Coupe, 318 kilometre hıza ulaşarak otonom araçlar arasında hız rekorunu kırdı.

Araç, İtalya’nın en büyük üniversitelerinden Milona Teknik’in geliştirdiği otonom (kendi kendine) sürüş yazılımıyla çalışıyordu. Rekor aynı zamanda otonom sürüş sistemini oluşturan algoritmaların güvenilirliği açısından da büyük bir başarı anlamına geliyor.

Maserati MC20 otonom hız denemesi için pahalı bir seçim oldu.İtalyan şirketin 621 beygirlik sekiz vitesli bu aracının satış fiyatı en az 239 bin dolar (Türkiye’de vergisiz fiyatı yaklaşık 8 milyon 718 bin 682 lira.)

Geliştirdikleri yazılımla rekor kıran ekip, öğrendiklerini otoyollardaki normal araçlara da uygulamayı planlıyor.