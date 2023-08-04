Ferzan Özpetek, Maserati için film çekti: Yol Arkadaşları

Yönetmen Ferzan Özpetek, İtalyan lüks spor otomobil markası Maserati için ‘Yol Arkadaşları’ isimli kısa film çekti. Filmden ilk fragman yayınlandı.

Fotoğraf: Youtube

Aile bağları, otomotiv tutkusu ve yaşam hakkında bir hikayenin anlatıldığı film, ünlü bir orkestra şefi olan babalarıyla yeniden bir araya gelme niyetiyle yarımada boyunca yolculuğa çıkan üç kardeşin öyküsünü konu alıyor.

Özpetek üç kardeşin öyküsünü, Maserati MC20 Cielo Spyder, ikonik GranTurismo ve markanın SUV modeli Grecale’nin eşliğinde anlatıyor.

İnsanlar, otomobiller ve sanat arasındaki bağı ortaya koyan filmin ilk fragmanı yayınlandı.