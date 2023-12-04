Britanya’da bir sürücü adayı, teorik sınavı 60’ncı denemede geçince azmiyle takdir topladı.

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Adı açıklanmayan kişi, Birmingham yakınlarındaki Redditch’teki bir test merkezinde sınavı geçebilmek için 1380 sterlin ve yaklaşık 60 saat harcadı.

Daha önce 57, 55 ve 53 kez teorik sınavda başarısız olanlar da vardı ancak bu bir rekor.

BBC‘nin haberine göre Britanya’da sürücü adaylarının uygulamalı direksiyon sınavına kaydolmadan önce teorik sınavı geçmesi gerekiyor. Teori sınavı, 50 çoktan seçmeli sorudan oluşuyor. Adayların, karayolları kanunu ve araç sürüşü hakkındaki bilgilerini test eden sınavda en az 43 doğru cevap vermesi gerekiyor.

Bunu, 14 videoyu içeren bir tehlike algılama testi takip ediyor.