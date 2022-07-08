150 kişi yerine ehliyet sınavına giren kadına hapis cezası

Britanya’da başkaları yerine 150 kez hem yazılı hem direksiyon sınavına giren kadına sekiz ay hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Tarian

Carmarthenshire bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki Inderjeet Kaur 2018-2020 yılları arasında başkaları için ehliyet sınavına girdiğini kabul etti.

BBC’nin aktardığına göre polis, kadının İngilizcede zorlananlar için sınava girdiğini belirtti.

Kaur’un başkalarıymış gibi sınavlara girdiğinden şüphelenen test merkezlerinin polise ihbarda bulunması sonucu olay ortaya çıktı.

Swansea, Carmarthen, Birmingham and Londra’da sınavlara girdiği anlaşılan kadının aracılığıyla ehliyetini almaya hak kazananların belgelerinin iptal edilebileceği belirtildi.