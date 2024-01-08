Suruçlu kızlar hokeyde zaferden zafere koştu

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kız çocuklarının spora teşvik edilmesi amacıyla kurulan hokey takımı başarıdan başarıya koştu. Art arda kazanılan zaferler ilçedeki kız çocuklarının bu branşa ilgisini artırdı.

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Suruç’ta 2020’de kız hokey takımı kuruldu. Suruç Belediyesi Hokey Spor Kulübü antrenörleri Muzaffer Doruk ve Abid Bostancı, okullarda tarama yaparak hokey sporuna ilgili olan kız öğrencileri tespit etti.

Öğrencilerin aileleriyle görüşerek onları ikna eden antrenörler, kurdukları kız hokey takımın başarısıyla ilçedeki gençlerin odak noktası haline geldi.

Milli takım oyuncuları da var

Bir dönem sporcu bulmakta zorlanan, ardından çeşitli kategorilerde 40 kız sporcuyla mücadele eden takım, aralarında milli takım oyuncularının da bulunduğu 90 lisanslı sporcu sayısına ulaştı.

Kurulduktan sonra katıldıkları ilk Analig organizasyonunda tüm rakiplerini mağlup eden Suruçlu kızlar, Türkiye finallerindeyse üçüncülük elde etti.

Kız hokey takımı, daha sonraki yıllarda katıldığı turnuvalarda Türkiye şampiyonluğu ile 3’üncü Lig ve 2’nci Lig kupalarını kazandı. Bu sezon Kadınlar Açık Alan Süper Ligi’ne yükselen Suruçlu kızlar, aynı zamanda Kadınlar Salon 1’inci Ligi’nde de mücadele ediyor.

Kız hokey takımında forma giyen Aysel Sezer, 10 yaşındayken antrenörlerinin okullarda sporcu taraması yaptığı sırada hokeyle tanıştığını, ailesinden alınan izinden sonra bu branşa başladığını anlattı: “Spora başladığımızda kız arkadaşlarımızın çoğu bu branşı bilmiyordu. Biz onları da çağırdık. Kız grubu olarak ilk biz vardık. İki kez mili takım kampına gittim. İnşallah arkadaşlarım da bu seviyeye gelir.”