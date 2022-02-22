Suriyelilere ‘seyreltme’ uygulaması: 16 il yabancı başvurusuna kapatıldı

İçişleri Bakanlığı’nın Suriyelilerle ilgili başlattığı ‘seyreltme’ uygulaması doğrultusunda 16 ilin tüm yabancı başvurularına kapatıldığı bildirildi.

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Uygulama, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Bazı bölgelerde yüzde 25’in üzerinde Suriyeli nüfusu var. Bu ölçeğe göre bir daha buraya ikamet almama sınırı koyduk. Sadece Suriyeli değil hiçbir yabancı almıyoruz” sözleri sonrasında başlamış, geçen yılki şiddet olayları nedeniyle Ankara’nın Altındağ ilçesi pilot bölge seçilmişti. Daha sonra bunun tüm illerde yaygınlaştırılacağı belirtilmişti.

10 bin barajı

Göç İdaresi Başkanlığı, başta 10 binden fazla yabancının bulunduğu illerde sosyal tansiyonun takip edilebileceği mekanizmalar kurulduğunu, mahalle düzeyinde belirlenen oranların aşılması durumunda yabancıların ‘rızaya dayalı’ yerlerinin değiştirileceğini duyurmuştu.

Uygulamada yüzde 25’in üzerinde Suriyeli nüfusun olduğu bölgelerde hiçbir yabancıya ikamet izni verilmeyeceği bildirilmişti.

52 ilde 800 mahalle

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın yazısına göre resmen ‘Mekansal Yoğunlaşma ile Mücadele’ adı verilen projede yabancı nüfusunun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aştığı yerlerde iki adım atılıyor.

Bunlar şöyle:

1. Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 16 il (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova), 52 ilde toplam 800 mahalle, İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçeleri her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı.

2. Yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyeliler gönüllülük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştiriliyor.