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Suriye'de kadınlara plajda mayo yasaklandı

Suriye geçici hükümeti genelge yayınladı: “Kadınların halka açık plajlarda burkini (vücudu tamamen örten bikini) veya tesettürlü mayo giymesi zorunludur. Erkeklerin deniz hariç göğsü açık dolaşması yasaktır.”

Fotoğraf: CNN (Arşiv)

Heyet Tahrir eş-Şam’ın kurduğu geçici hükümetin turizm bakanlığı plaj ve havuzlara ilişkin bir genelge yayınladı.


Genelgede özellikle kadınlara yönelik kısıtlayıcı maddeler dikkat çekti.

Bakanlığın resmi X hesabından yayınlanan genelgedeki bazı maddeler şöyle:

  • Kadınların plaj ve halk havuzlarında tesettürlü mayo giymesi gerekmektedir (burkini veya vücudu daha fazla örten yüzme kıyafeti).
  • Sahil boyunca ve sahil dışındaki bazı yerlerde kadınların mayo üzerine ferace veya uygun bir örtü giymesi zorunludur.
  • Erkeklerin denize girmediği zamanlarda göğsü açık şekilde dolaşması yasaktır. Bu durum sahil dışındaki halka açık alanlarda (otellerin yemek servis alanları gibi) geçerlidir.
  • Genel alanlarda (sahil ve havuz dışındaki yerlerde) bol giysilerin giyilmesi tercih edilir, vücuda yapışan veya çok dar, şeffaf kıyafetlerden kaçınılmalıdır.
  • Uluslararası düzeyde sınıflandırılmış (dört yıldızlı oteller, sahiller, havuzlar ve özel kulüplerde) genel görgü kuralları ve medeni davranış sınırları içinde kalmak şartıyla geleneksel Batı tarzı mayoların giyilmesine genel olarak izin verilir.

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