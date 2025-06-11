Suriye'de kadınlara plajda mayo yasaklandı

Suriye geçici hükümeti genelge yayınladı: “Kadınların halka açık plajlarda burkini (vücudu tamamen örten bikini) veya tesettürlü mayo giymesi zorunludur. Erkeklerin deniz hariç göğsü açık dolaşması yasaktır.”
Heyet Tahrir eş-Şam’ın kurduğu geçici hükümetin turizm bakanlığı plaj ve havuzlara ilişkin bir genelge yayınladı.
Genelgede özellikle kadınlara yönelik kısıtlayıcı maddeler dikkat çekti.
Bakanlığın resmi X hesabından yayınlanan genelgedeki bazı maddeler şöyle:
- Kadınların plaj ve halk havuzlarında tesettürlü mayo giymesi gerekmektedir (burkini veya vücudu daha fazla örten yüzme kıyafeti).
- Sahil boyunca ve sahil dışındaki bazı yerlerde kadınların mayo üzerine ferace veya uygun bir örtü giymesi zorunludur.
- Erkeklerin denize girmediği zamanlarda göğsü açık şekilde dolaşması yasaktır. Bu durum sahil dışındaki halka açık alanlarda (otellerin yemek servis alanları gibi) geçerlidir.
- Genel alanlarda (sahil ve havuz dışındaki yerlerde) bol giysilerin giyilmesi tercih edilir, vücuda yapışan veya çok dar, şeffaf kıyafetlerden kaçınılmalıdır.
- Uluslararası düzeyde sınıflandırılmış (dört yıldızlı oteller, sahiller, havuzlar ve özel kulüplerde) genel görgü kuralları ve medeni davranış sınırları içinde kalmak şartıyla geleneksel Batı tarzı mayoların giyilmesine genel olarak izin verilir.
وزارة السياحة تُصدر تعاميم لضمان السلامة العامة والأمان في الشواطئ والمسابح لمرتاديها من السواح والزوار.#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_السياحة pic.twitter.com/ToBhq1mABN— وزارة السياحة السورية (@MOTourismS) June 10, 2025