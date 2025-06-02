Suriye'de gong çaldı: Borsa Şam'da 'prova açılış'

Yaklaşık bir yıldır kapalı olan Şam Menkul Kıymetler Borsası için açılış töreni düzenlendi.

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‘Geçici hükümet’in maliye bakanı açılışın ‘prova’ olduğunu, gerçek açılışın yasalar çıktıktan sonra olacağını söyledi.

Birçok şirket temsilcisinin katıldığı açılışta Suriye Maliye Bakanı Muhammed Yusr Berniyye şöyle konuştu:

“Ekonomik vizyonumuz adalet, hakkaniyet, özel sektörün öncülüğü ve yatırım çekme temellerine dayanıyor. İş ortamını kolaylaştırmak için çalışacağız. Önümüzde umut vadeden yatırım fırsatları var.

Borsa özel bir şirket olarak faaliyet gösterecek. Ülke ekonomisinin gelişimi için gerçek bir merkez haline gelecek ve dijital dönüşüme ayak uyduracak. “

Bakan konuşmanın ardından katılımcılara zil çaldı.