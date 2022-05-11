Süpürge 25’inci kez uçuyor: Film festivalinin bu yılki teması ‘kadınların mirası’

25’inci Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 26 Mayıs-5 Haziran’da ulusal ve uluslararası alandaki kadın filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak.

Carla Simón’un Altın Ayı Ödüllü filmi Alcarràs festivalde gösterilecek

Uçan Süpürge Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Elif Topkaya Sevinç festivalin tanıtım toplantısında bu yılın temasının ‘kadınların mirası’ olarak belirlendiğini anlattı.

Festivalin ‘tema ödülü‘nün Kadın Eserleri Kütüphanesi’ne verildiğini belirten Sevinç, onur ödülünün Şerif Sezer’e verileceğini ifade etti.

Türkiye sinemasının ilk kadın yönetmenlerinden Bilge Olgaç anısına verilen ‘Bilge Olgaç Başarı Ödülleri’ ise oyuncular Neşe Yulaç ve Ayşenil Şamlıoğlu ile yapımcı Anna Maria Aslanoğlu’na takdim edilecek.

Festivalin açılışı geçmiş yıllarda ödül alanların katılımıyla 26 Mayıs’ta yapılacak.

Festival kapsamında Büyülü Fener Kızılay Sineması ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 60’ı aşkın filmin gösterilecek.

Sevinç, sinema ve sanata erişimi kolaylaştırmak amacıyla bilet fiyatlarını öğrenciler için 10 lira, tam bilet için de 25 lira olarak belirlediklerini belirtti.