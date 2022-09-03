Şüpheliler serbest bırakılmıştı: Silahla başından vurulan kadın hayatını kaybetti

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde baraj kenarında silahla başından vurulmuş halde yaralı bulunan Sevda Evli, 16 gün sonra yaşamını yitirdi.
Evli, Sürgü Mahallesi’ne bağlı Höyükoku mevkisi Sürgü Barajı kenarında 18 Ağustos’ta başından vurulmuş halde bulunmuştu. 39 yaşındaki Evli, Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi’nde tedavi görüyordu.
Evli’nin cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsi sonrası Malatya Şehir Mezarlığı’nda defnedildi.
Olaya ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen M.E. ve N.G, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.