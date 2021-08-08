Super Mario yine rekor fiyata satıldı

Nintendo’ya at 1985 yılından kalma hiç açılmamış ‘Super Mario Kardeşler’ video oyunu kaseti 2 milyon dolarlık (17,2 milyon TL) rekor fiyatla satıldı.

A factory sealed copy of Super Mario Bros. has sold for a record-breaking $2 million, the highest price ever paid for a video game. pic.twitter.com/NCZL8zy3L1 — IGN (@IGN) August 8, 2021

Geçen ay Nintendo Super Mario 64, ABD’nin Dallas kentinde dün düzenlenen açık artırmada 1,56 milyon dolara (13,5 milyon lira) satılmıştı. 1996 tarihli oyun, en yüksek fiyata alıcı bulan video oyunu olarak kayıtlara geçmişti.

Super Mario, Nintendo 64 oyun konsolunun en çok satılan oyunuydu. Günümüzde de oyun, popüler kültürün önemli bir parçası. Çizgi filmleri de yapılan oyunun yeni versiyonları da yapıldı ancak eski oyun hala en popüleri.

1981 yılında ilk yapıldığında Mario’nun adı Jumpman’dı. Oyunu ABD’de piyasaya süren Nintendo, karakterin adını Mario olarak değiştirmişti.

ABD’de rekor satışın yapıldığı galerinin sahibi Rob Petrozzo, pandemi sırasında koleksiyon ürünlerine olan talebin arttığını söyledi. Petrozzo, geçen sene 160 bin dolara aldığı oyunun fiyatı ‘katlayarak’ satarken alıcının ismi açıklanmadı.