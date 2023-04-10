‘Süper Mario Kardeşler’ rekor kırdı

‘Süper Mario Kardeşler Filmi’, bir animasyon filmi için tüm zamanların en başarılı küresel açılışını yaparak gişe rekoru kırdı.

Dünyada milyonlarca oyuncunun takipçisi olduğu ‘Nintendo Entertainment System’in (Nintendo Eğlence Sistemi) video oyunu Super Mario’nun ikinci versiyonu olan aile filmi, gösterime girdiği ilk beş günde dünya çapında 377 milyon dolar hasılat elde etti.

Daha önceki rekor 358 milyon dolarla Karlar Ülkesi 2’ye (Frozen 2) aitti.

BBC’nin haberine göre Chris Pratt’in Mario’yu, Jack Black’in Bowser’ı seslendirdiği filmle ilgili birçok olumsuz eleştiri gündeme geldi. New York Post’tan Johnny Oleksinski film için “bize ürün satmak için bir başka ruhsuz numara” ifadelerini kullanırken, Guardian gazetesinden Peter Bradshaw “sıkıcı ve her anlamda düz” olarak niteledi.

Bradshaw, Bob Hoskins’in başrolünü oynadığı kötü meşhur orijinal uyarlamaya atıfta bulunarak, “1993’teki versiyonuna eşdeğer bir hayal kırıklığı” olduğunu söyledi.

Ancak pek çok Super Mario hayranı aynı fikirde değil gibi görünüyor.

Rotten Tomatoes’da film için yüzde 56 eleştirmen puanına karşılık seyirci puanı yüzde 96 oldu.

Hollywood Reporter’dan Pamela McClintock, seyircilerin “kötü eleştirileri umursamıyor gibi göründüğünü” yazdı.

Film eleştirmeni, bir video oyununa dayanan film için şimdiye kadarki en iyi açılış ve 2023’ün şimdiye kadarki en iyi açılışı da dahil olmak üzere birçok rekor kırdığını söyledi.

Variety filmin “zaten yüksek olan beklentileri ezip geçtiğini” vurgularken, Screen Daily Hollywood yöneticilerinin dünya pandemiden çıkarken endişeli olduğu bir dönemde “aile filmlerine olan talebi gösteren başarılı bir açılış yaptığını” kaydetti.

Süper Mario Kardeşler’den ilk fragman yayımlandı