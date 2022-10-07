Süper Mario Kardeşler’den ilk fragmanı yayımlandı

Chris Pratt’in Mario’yu, Jack Black’in Bowser’ı seslendirdiği uzun zamandır merakla beklenen Super Mario Bros.’un ilk fragmanı çıktı.

Görsel: Universal Pictures

Dünyada milyonlarca oyuncunun takipçisi olduğu ‘Nintendo Entertainment System’in (Nintendo Eğlence Sistemi) video oyunu Mario serisi bu kez sinema perdesine geliyor. Animasyon olarak Universal Pictures ve Illumination ortaklığıyla yapılan film 7 Nisan 2023’te izleyiciyle buluşacak.

Filmde, ‘Mario’yu Chris Pratt, ‘Luigi’yi Charlie Day, ‘Princess Peach’i Anya Taylor-Joy, ‘Bowser’ı Jack Black, ‘Toad’u Keegan-Michael Key, ‘Donkey Kong’u Seth Rogen, ‘Kamek’i Kevin Michael Richardson, ‘Cranky Kong’u Fred Armisen ve ‘Spike’ı Sebastian Maniscalco seslendirdi.

Senaryosu Matthew Fogel tarafından yazılan filmi Aaron Horvath ve Michael Jelenic yönetti.

Görsel: Universal Pictures

İlk olarak 1993 yılında ‘Super Mario Bros.’ adıyla gerçek oyuncularla sinemaya uyarlandı ancak başrollerini Bob Hoskins ve John Leguizamo’nun oynadığı film beğeni toplayamadı.

Chris Pratt’li animasyon Mario filmi, dünyaca ünlü video oyununun 1993’ten sonraki ilk film uyarlaması.